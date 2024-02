3 scénarios − env. 6 heures

Dans un univers médiéval fantastique se déroulant sur l’île de Célestia, vous allez incarner des Parfaits, un ordre de Chevaliers élevés au-dessus du commun des mortels par le culte de la Lumière et ayant pour tâche de traquer et d’éradiquer les Brisés, des créatures monstrueuses qui depuis plusieurs générations s’en prennent aux humains. Un rôle de protecteur guidé par un devoir sacré… du moins c’est ce que vous pensiez. Car au fur et à mesure de l’aventure, vous découvrirez que tout n’est pas noir ou blanc et les ennemis pourraient bien se cacher parmi vos futurs alliés ! Enfin, cela, c’est vous qui devrez le déterminer. Sachez que l’avenir du royaume tout entier reposera entre vos mains et vos épées !