Au cœur de l'espace

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Vous êtes une équipe de mercenaires au service de corporations galactiques ou du plus offrant. Vous parcourez l'espace à bord de votre vaisseau pour remplir les missions de vos employeurs.

La mégacorporation pharmaceutique AnAnKé (prononcer [ananke]) vous a chargés de livrer un paquet à sa succursale sur la station spatiale Luna-9A113, une mission des plus simples. Cependant, la situation de la station en complique vite la réalisation.

Description de la campagne

L'humanité a colonisé l'espace et s'est répandue dans la galaxie. La technologie spatiale a fait un bond en avant vertigineux. Nous sommes plusieurs siècles dans le futur. La recherche d'une vie alien occupe toujours les esprits scientifiques, mais pour d'innombrables populations, la survie passe avant tout. Le communautarisme n'a jamais été aussi populaire et côtoie un individualisme de tous les instants. L'espace est un environnement des plus hostiles pour l'homme et il ne manque jamais une occasion de le lui prouver.

Ce sont les mégacorporations, aujourd'hui dites "galactiques", des entreprises tentaculaires au pouvoir illimité, qui gèrent l'expansion de l'humanité et son installation sur des mondes et dans des stations lointaines. La Terre n'est déjà plus qu'une utopie obscure dans l'esprit de beaucoup de gens, et seules les populations les plus aisées y vivent encore.

Dans ce climat, vous avez décidé de vivre au jour le jour, peut-être pas la meilleure décision de votre vie, peut-être pas le meilleur plan de carrière, mais vous ne savez pas vivre autrement. Vous êtes un groupe de mercenaires qui répondent aux ordres du plus offrant, très souvent des représentants des mégacorporations.

Le premier scénario vous propose de remplir une mission simple : livrer un paquet à une succursale de la mégacorporation AnAnKé sur la station Luna-9A113. Il va vous falloir faire preuve de diplomatie et d'astuce pour explorer la station délabrée et surpeuplée, et retrouver le destinataire du paquet. En dernier recours, peut-être même vous faudra-t-il user de la force.

Finalement, vous devrez faire un choix : continuer votre chemin ou venir en aide aux habitants de la station.

Résumés des scénarios Station Luna-9A113 Pour joueurs débutants / MJ habitué − Environ 2 heures de jeu − Déconseillé aux moins de 10 ans Combats : ★★☆☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆ Les PJ arrivent en vue de la station spatiale Luna-9A113 et s'y amarrent, ils doivent livrer un paquet au responsable local d'AnAnKé, le docteur Karl Lewis Strayton. La douane, gérée par une société de sécurité privée du nom d'ArmTech, cherche le paquet. Pour livrer le paquet à destination, les PJ doivent le faire passer en toute discrétion à la douane ou le récupérer suite à sa confiscation. Un autre groupe, une faction communautaire locale, les Kaelas, veut également récupérer le paquet. Il s'avère que la succursale d'AnAnKé est sens dessus dessous, que ses employés sont morts et que le docteur Strayton a disparu. Aux PJ de le retrouver et de lui livrer le paquet. Désolation Pour joueurs débutants / MJ habitué − Environ 2 heures de jeu − Déconseillé aux moins de 10 ans Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★☆☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆ Une fois le paquet livré, les PJ prennent contact avec leur employeur, AnAnKé, pour être payés. Celui-ci les charge d'une nouvelle mission locale : protéger la succursale et les scientifiques encore en vie qui y travaillent, sans poser de questions. La mission pourrait encore être simple, si un sabotage des systèmes de survie de la station ne venait pas provoquer son évacuation en catastrophe. La panique à bord oblige les PJ à escorter les scientifiques jusqu'à un vaisseau d'évacuation, mais tout ne se passe pas comme prévu, car il semblerait que le sabotage de la station ne soit pas d'origine humaine. L'évacuation se révèle bientôt impossible et les tensions montent entre les occupants de la station. Les PJ doivent mettre les scientifiques en sécurité. Rédemption Pour joueurs débutants / MJ habitué − Environ 2 heures de jeu − Déconseillé aux moins de 10 ans Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆ La matière organique intra-lunaire qui a saboté la station l'a aussi prise en otage et demande quelque chose en échange de sa libération. Les PJ doivent lui apporter le contenu du paquet à l'intérieur de la lune, en passant par les installations minières.

Le même paquet que la mégacorporation AnAnKé les a chargés de lui rapporter et qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Pour survivre, une partie de la population des niveaux inférieurs se réfugie dans la mine, où les dégâts sont moins importants, dans l'espoir d'accéder aux quais d'exportation. De leur côté, les pseudo-autorités de la ville comptent bien régler l'affaire à leur manière. Les PJ devront se concilier les uns et les autres pour atteindre l'entité qui habite la lune et pour communiquer avec elle, afin de sauver la station et ses habitants.