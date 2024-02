Présentation de Rolis

Rolis est une association à but non lucratif créée par Amaury Bouchard, qui vise à promouvoir les jeux de rôle.

La volonté

Le but de Rolis est de faciliter la pratique du JdR :

Faciliter l'accès aux jeux de rôles ;

à ceux qui peuvent être pratiqués sans contrainte (notamment financière).

sans avoir à se soucier du jeu pour lequel ils ont été prévus.

en faisant connaître les principaux sites dédiés aux jeux de rôle.

Tout en respectant la liberté des joueurs et l'aspect protéiforme du JdR. Tout le monde est en droit de jouer dans l'univers, avec les règles et sur les scénarios de son choix.

Attention : Nous sommes convaincus que la santé financière des professionnels du secteur est un garant de la santé et du dynamisme du JdR en général. L'ensemble du secteur ne peut pas vivre uniquement grâce aux contributions bénévoles, même si celles-ci sont nombreuses et souvent de très bonne qualité.

En même temps − et de manière similaire à ce qu'on peut voir sur les marchés de la musique ou du cinéma − une augmentation de la pratique (même gratuite) induit automatiquement une augmentation du volume d'achats sur ce marché.

Le constat

De nombreuses initiatives permettent de pratiquer le JdR de manière gratuite, c'est-à-dire sans dépenser d'argent pour acheter des livres de règles et des scénarios. Il peut s'agir de jeux amateurs ou professionnels, sous licence libre ou licence de libre diffusion, des jeux entièrement gratuits ou des kits d'initiation parfaitement jouables.

Malheureusement, ces initiatives n'ont pas toutes une visibilité suffisante, pouvant laisser croire que le choix proposé est plus restreint qu'il ne l'est réellement. Sans compter que de nombreux jeux disparaissent lorsque leurs auteurs⋅es ou éditeurs cessent de les diffuser.

Et à cause de la fragmentation des règles, des rôlistes peuvent apprécier un JdR pour son univers, mais ne pas en apprécier le système de jeu. Ou encore, il est possible de trouver des scénarios auxquels on souhaiterait jouer, mais qui ne sont pas facilement adaptables aux spécificités de notre jeu préféré.

Enfin, le monde du jeu dans son ensemble est plutôt ouvert et permissif, laissant vivre beaucoup d'adaptations alternatives, de traductions sauvages et de scénarios illégitimes (qui reprennent sans autorisation des éléments soumis au droit d'auteur). Mais il n'en reste pas moins que tout cela se fait souvent en dehors de tout cadre légal défini, voire en totale illégalité, ce qui fait planer un risque sur cet écosystème.

Les actions

Pour atteindre son but, Rolis mène plusieurs actions :

La constitution d'un catalogue de jeux de rôle sous licence libre et gratuits.

La mise à disposition de scénarios dont le contenu s'adapte automatiquement en fonction du jeu désiré.

La centralisation des informations rôlistes en une page.

La publication d'un magazine papier.

Pour pouvoir mener ses actions, Rolis a développé trois outils :

Un éditeur de scénarios en ligne.

Des tables de conversion multi-jeux.

Un agrégateur de flux RSS en ligne.

But non lucratif

La gratuité et l'emploi de licences libres sont au cœur de la démarche de Rolis.

L'accès aux scénarios multi-jeux et au catalogue restera toujours gratuit.

Nous ne gagnons pas d'argent grâce au site, et ne cherchons pas à en rentabiliser le contenu.

Le site n'affiche pas de publicités ni de liens sponsorisés.

Le Rolis Mag contient des publicités pour en assurer l'équilibre financier, mais aucun bénéfice ne s'en dégage.

Vous pourrez trouver des liens permettant de faire des dons aux personnes ayant contribué à Rolis, en écrivant des scénarios multi-jeux ou en proposant des jeux pour le catalogue. Mais nous ne récupérons pas un seul centime sur ces dons.

Code de conduite

Les membres de l'association Rolis s'engagent à suivre le code de conduite Contributor Covenant, pour « faire de la participation à notre communauté une expérience sans harcèlement », en s'engageant à « agir et interagir de manière à contribuer à une communauté ouverte, accueillante, diversifiée, inclusive et saine ».