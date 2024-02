L’aventure Cthulhu Hack chez les XII Singes est un succès qui ne se dément pas. Après les campagnes, après les trilogies de suppléments thématiques, il était temps de repartir de la base et d’offrir une version mise à jour et augmentée des règles de base de « l’autre jeu pour jouer des aventures lovecraftiennes ». Comme de bien entendu, le foulancement a déjà atteint les 500 % et il reste une petite semaine pour participer. Si vous aussi vous avez besoin d’être convaincu de la nécessité d’acheter encore un livre de base Cthulhu-quelque-chose, nous avons été poser quelques questions à Jérôme Barthas , le coordinateur éditorial de la gamme et à Nicolas Guérin qui signe la campagne inédite présente dans ce livre. A noter qu’à la fin, les deux gars ont bi (…)

L’aventure Cthulhu Hack chez les XII Singes est un succès qui ne se dément pas. Après les campagnes, après les trilogies de suppléments thématiques, il était temps de repartir de la base et d’offrir une version mise à jour et augmentée des règles de base de « l’autre jeu pour jouer des aventures lovecraftiennes ». Comme de bien entendu, le foulancement a déjà atteint les 500 % et il reste une petite semaine pour participer. Si vous aussi vous avez besoin d’être convaincu de la nécessité d’acheter encore un livre de base Cthulhu-quelque-chose, nous avons été poser quelques questions à Jérôme Barthas, le coordinateur éditorial de la gamme et à Nicolas Guérin qui signe la campagne inédite présente dans ce livre. A noter qu’à la fin, les deux gars ont bien joué le jeu en nous révélant tout le planning de ces prochains mois (années ?) pour la gamme Cthulhu Hack.



1. Bon, moi, j’ai déjà mon livre de base de Chtulhu Hack et il est même pas usé. On est d’accord que, du coup, ça ne me sert à rien de tout racheter, hein, pitié ?

Jérôme : La nouvelle version est en couverture rigide, pour que ce soit cohérent avec le reste de la gamme, donc c’est toi qui vois ! Outre le format, par rapport au premier livre de base, globalement il y a moins de cinquante pages en commun entre la V1 (qui faisait 80 pages) et la V2 (qui va en faire plus de 120). On peut bien sûr conserver le premier livre de base Cthulhu Hack, il reste valide, car tout sera compatible entre le livre souple et le livre rigide. Tous les suppléments restent valables. Mais on voulait en profiter pour reformuler certaines choses, ajouter des précisions, et avoir une campagne VF inédite.

2. Je lis que vous avez ajouté les compétences à Chtulhu Hack. Wow, bravo, les champions ! Vous venez d’inventer L’Appel de Cthulhu, en fait. Je me trompe ?

Jérôme : Tu te trompes ! On reste dans Cthulhu Hack, un système assez minimaliste qui fait la part belle à la discussion plus qu’aux règles techniques. Ici il ne sera pas question de pourcentages, mais d’un principe tout simple : les Métiers (qui existent déjà dans la première version de Cthulhu Hack) sont désormais associés à des compétences, qui sont des mots clés (Séduction, Passe-passe, Bluff, Athlétisme, Littérature). À la création, on choisit un de ces mots clés, et lorsqu’une situation fait appel à ce mot clé, s’il y a un jet de dé à faire, il se fait avec un Avantage (on lance deux dés et on garde le meilleur), et s’il y a des informations à découvrir ou à savoir et que le personnage a le bon mot-clé, il a l’information directement (ok, ton personnage a Littérature, donc quand on te parle du Manuscrit de Voynich tu vois ce que c’est).

