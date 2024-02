L'audimat ou la mort

Campagne en 4 scénarios

Résumé de la campagne

Campagne pulp dans un monde médiéval fantastique, où les joueurs incarnent le dernier rempart de l'humanité face aux forces des ténèbres. Petite originalité néanmoins : vous serez en permanence filmés via un orbe magique tenant lieu de caméra embarquée ! Vos aventures ont vocation à servir pour une émission de télé-réalité, dans le but de favoriser les recrutements et les investissements dans la garde du royaume. C'est de votre aisance devant les caméras que dépendront les financements provenant des riches sponsors du royaume. Univers avant tout humoristique, un poil décérébré et surtout bourré d'actions et de punch lines à prononcer face caméra !

Description de la campagne

Les forces du bien ont été vaincues par les forces du mal. Elles ont presque été totalement annihilées ou réduites en esclavage par ces dernières.

Les seuls endroits où subsiste une humanité libre sont quelques îles isolées et très éloignées des continents, où règnent désormais sans partage démons et autres engeances maléfiques. Bon gré mal gré, l'humanité tente de se reconstruire et de se préparer aux prochains assauts des forces des ténèbres.

Les joueurs vont incarner un petit détachement d’élite de la garde insulaire d'un pays en perdition qui vit dans la crainte d’une attaque finale des forces du mal.

Devant faire face à une absence presque totale de troupes et plus encore de financement, la garde insulaire doit se résoudre à demander de l’aide à de richissimes financeurs privés.

Ces derniers sont d’accord, mais à condition de pouvoir en retirer un bénéfice substantiel : une émission de télé-réalité grand public, promise à un grand succès, où les spectateurs pourront suivre les aventures de l’élite de la garde insulaire (les joueurs). Voyant que cette émission pourrait aussi devenir une opération de communication en vue de recruter de nouveaux soldats pour la guerre qui arrivera tôt ou tard, les militaires acceptent.

Il ne reste plus qu’à espérer que les joueurs, qui seront suivis en permanence par une caméra magique, sauront se montrer aussi efficaces sur le terrain que photogéniques à l'écran… Sauver l'humanité, c'est bien, le faire en direct devant des milliers de téléspectateurs, c'est mieux !