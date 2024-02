Murphy's Angels

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Dans cette campagne, vous allez déployer vos ailes et incarner des anges. Des êtres célestes créés par Dieu pour guider les Hommes et modifier le cours de l’Histoire. Agissant tels d’invisibles marionnettistes, vous serez envoyés sur Terre afin d’y mener des missions de la plus haute importance. Ce qui commencera comme un simple objectif de routine va rapidement se transformer en sac de nœuds où rien ne se passera comme prévu et à cause duquel le monde des anges comme celui des humains pourrait bien être bouleversé à tout jamais ! Serez-vous capable d’y remettre de l’ordre ? Ou, au contraire, serez-vous les acteurs de ce chaos annoncé ? À vous de décider !

Description de la campagne

Avez-vous déjà eu l’impression qu’on épiait par-dessus votre épaule ? Que vous aviez une chance de malade… ou, au contraire, que le destin s’acharnait sur vous ? Tout cela, et bien d’autres choses encore, n’est pas le fruit du hasard. Ils sont responsables de tout cela. EUX ! Ceux qui nous observent, nous surveillent, tirent les manettes de nos vies lorsque ça leur chante, poussent le destin de l’humanité dans la direction qu’ils désirent : eux, les anges !

Pas de simples éphèbes à moitié nus et dotés d’ailes, les anges ont un monde bien à eux, des règles et des devoirs auxquels ils sont attachés depuis l’aube des temps. Ou presque.

Pour résumer cela en quelques lignes : Dieu a créé les Hommes, il a trouvé qu’ils étaient trop maladroits, trop inconscients, trop dangereux pour eux-mêmes. Alors, il a créé les anges, des êtres invisibles aux pouvoirs incroyables, pour les guider. Puis après quelques temps, Dieu a commencé à s’ennuyer de sa création et il a pris du recul, laissant le « Grand Jeu » se dérouler sans son intervention.

Les anges se sont alors organisés, créant une hiérarchie, se divisant le monde et intervenant là où ils l’estimaient nécessaire, certains que Dieu continuait de les observer et de les mettre à l’épreuve.

Il y a 9 catégories d’anges :

Les Arche-Anges : ils sont au-dessus des autres anges. Des anges supérieurs. Il y en a 1 111 en tout. Chacun est chargé de la gestion de son Arche : un portail menant vers un endroit particulier de la Terre. Les Arche-Anges planifient les « missions », les interventions des anges inférieurs sur Terre. Ce sont un peu des managers d’ équipe. Mieux vaut leur obéir, car on a vite fait de se retrouver au placard ou à taper des rapports de missions pour le reste de l’éternité. Et tout le monde sait que l’éternité, c’est long, surtout vers la fin !

Contrairement aux autres anges, les Trônes peuvent apparaître aux humains s’ils le désirent. D’où certaines apparitions des anges dans les légendes humaines.

Les Anges gardiens : il s'agit des « soldats » des Arche-Anges, ceux qu'on envoie pour s'assurer que la mission est réussie. Ils agissent toujours en équipe de trois. Ils sont surnommés les Trinités. Chaque ange gardien s'attribue un humain dont il va pouvoir manipuler les actes, les émotions, les décisions. C'est grâce à eux que les missions sont menées de front et souvent en moins de quelques heures. Un humain peut s'estimer heureux s'il est choisi par un ange gardien, car bien souvent sa vie va s'en trouver grandement améliorée.

Les cupidons : Les anges de l'amour. Ils sont là pour que la race humaine donne le meilleur d'elle-même. Ils tirent leurs flèches de la séduction sur deux (ou plusieurs) cibles et amènent des couples à se former. 1 + 1 = 3, l'amour apporte sa force, son union et parfois des héritiers pour que l'humanité progresse pas à pas. Enfin, cela peut amener de la colère, la haine et la mort, comme ce fut le cas à Troie avec Hélène, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, non ?

Les anges de la Mort : travaillant en freelance, ils se greffent sans qu'on ne leur demande aux missions des Arche-Anges. D'après la rumeur, ils suivent le « Plan » de celle qu'on appelle la Faucheuse, allant retirer des vies précises pour… eh bien, on n'en sait rien. Pourquoi telle personne maintenant et pas une autre ? Cela reste un mystère. La phrase préférée d'un ange de la Mort étant « tout ce qui est fauché un jour repoussera ». Énigmatique et énervant pour un Arche-Ange qui doit souvent réorganiser sa mission lorsqu'un ange de la Mort se pointe.

Les séraphins : Ils inspirent les hommes. Soufflant des chefs d'œuvres à créer aux artistes, rendant fous des scientifiques en leur évoquant une théorie nouvelle, créant des conflits pour la beauté du monde ou une idée nouvelle… ils ont parfois tendance à un peu trop aimer les hommes et à ne pas vouloir remonter à la Cité Céleste après avoir gouté aux plaisirs terrestres. On surnomme même ceux qui y restent trop longtemps les « Perdus » et certaines missions consistent à les débusquer et les ramener à la Cité Céleste, de gré ou de force. Mais malgré cela, c'est grâce à eux que des œuvres comme la Joconde, l'ile de Pâques ou les peluches Furby existent.

Les chérubins : il faut bien des anges pour nettoyer derrière les autres anges, exécuter les basses besognes d'effacement de mémoire des humains, de chant angélique lors des miracles, de nettoyage des Arches entre deux missions… ce sont eux qui en sont chargés. Petits et traités comme des stagiaires, ils ont pour tâche de servir les autres. Et, comme ils sont conçus pour ça, ils ne s'en plaignent pas. Seule difficulté : ils sont un peu limités dans la parole comme dans la réflexion, ce qui demande parfois beaucoup de patience pour se faire comprendre.

L'ange Déchu : le seul et l'unique. Celui qui a tenté de renverser la hiérarchie établie. Lucifer le Déchu. Un ange prônant le libre arbitre des hommes sans l'intervention des anges. Dieu s'occupa de lui (avec l'intervention des Trônes pour lui prêter main forte) et lui arracha les ailes avant de l'envoyer sur Terre, condamné à errer parmi les hommes avec des pouvoirs limités (car Lucifer était le 6e Trône autrefois). S'il a tenté à nouveau de se rebeller au départ (d'où les nombreuses légendes sur le diable), il a fini par faire profil bas et se mêle aux hommes depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, nul ne sait ce qu'il fait ni où il est à l'heure actuelle.

À noter que les démons n'existent que dans les mythes. Les anges oui, les démons non. Il s'agit d'une invention pour faire peur aux humains. Pas d'enfer, uniquement la « Lumière ». L'âme naît, existe, s'éteint et… le reste est entre les mains de Dieu.

À noter que les démons n’existent que dans les mythes. Les anges oui, les démons non. Il s’agit d’une invention pour faire peur aux humains. Pas d’enfer, uniquement la « Lumière ». L’âme naît, existe, s’éteint et… le reste est entre les mains de Dieu.

Tout comme les anges de la Mort, les Maudits sont envoyés de manière aléatoire (semble-t-il) sur Terre. Ils ont avec eux leur cible et ont pour but de lui faire vivre un enfer. Se moquant des conséquences que cela pourrait avoir pour le reste des gens… ou des anges présents. Car autant un ange de la Mort est carré dans sa mission, autant les Murphys sont brouillons, désordonnés et ont rarement de la considération pour le travail de l’Arche-Ange. Cela fait d’eux les bêtes noires de tous les autres anges. Des crises ont déjà éclaté à cause d’eux. Souvenez-vous de ce matin de septembre ou l’Arche-Ange 234 avait prévu de récompenser ce couple de généreux bienfaiteurs qui avaient tant fait pour les pays pauvres en leur offrant leur rêve : visiter New York. Les Murphys ont débarqué pour une toute autre raison dans l’avion… nous étions le 11 septembre 2001. Vous connaissez la suite.

Revenons un peu à vous… Vous qui avez été choisi pour rejoindre cette hiérarchie. Pour devenir des Anges vivant à la Cité Céleste et veillant sur les humains.

Quoi ? Vous voulez être un Trône au pouvoir miraculeux ? … ne rêvez pas !

Un séraphin pour inspirer les hommes… ce serait trop beau.

Un ange de la Mort… on vous connaît ! Ça serait trop vite un carnage !

Bon, d’accord un ange gardien. Guidez les hommes, voilà une mission plaisante et parfois un peu risquée, parfait pour… Oh non ! Ils débarquent !

Un Murphy ! Voilà ce que vous êtes. Les Maudits, ceux qu’on regarde de travers, ceux qu’on surnomme les « Pourris ». Voici votre fardeau. Prendre connaissance de votre cible, descendre sur Terre et user de vos dons pour lui faire vivre une journée inoubliable… au pire sens du terme ! Car que cela soit par vos actions ou l’aura de malchance qui vous entoure, vous êtes certains que RIEN ne va bien se passer !

Prêt pour l’aventure céleste ?