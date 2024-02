L'attaque qui a eu lieu la nuit dernière sur le plateau de la première chaîne télé du pays n'a pas fini de faire parler d'elle. Les caméras du monde entier sont plus que jamais braquées sur les membres du plus grand groupe de rock de tous les temps que sont les joueurs, car nombreux sont ceux qui pensent que ces derniers étaient les cibles des malfaiteurs. Pourtant, les musiciens savent que la vérité est tout autre : c'était leur jeune et richissime sponsor Reenie Farnham qui était visé par cette attaque et ce dernier a été emmené en urgence dans un lieu tenu secret de tous. Quant à l'enquête des PJ pour retrouver trace des activités souterraines des mégacorporations, il semble que celle-ci soit désormais compromise faute de temps. Demain aura lieu le grand concert et une fois celui-ci terminé, il faudra plier bagage et quitter la ville. La situation paraissait sans espoir, mais à la surprise des joueurs, Reenie Farnham bien que blessé, donne rendez-vous aux musiciens dans son lieu de convalescence : un village discret se trouvant non loin de la mégalopole où se situe l'intrigue. Se pourrait-il que Reenie ou quelqu'un de son réseau puisse savoir quelque chose pouvant faire avancer l'enquête ? Plus le temps de tergiverser, interroger leur sponsor à ce sujet sera la dernière opportunité des PJ de faire aboutir leur enquête et ainsi de mettre quelque peu à mal, la domination des mégacorporations sur l'ensemble de la société.