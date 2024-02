Un signal de détresse.

Un sauvetage dans le vide intersidéral.

Un unique rescapé.

Le début d’une série de meurtres à bord du vaisseau…

Lorsque les personnages découvrent un corps inanimé à bord d’une épave, ils n’ont pas d’autre choix que de lui venir en aide. C’est alors que commence une série de meurtres sanglants. Le nouvel arrivant semble faire un suspect parfait. Pourtant, les six passagers que les personnages sont chargés de transporter cachent pour beaucoup de lourds secrets. Et si quelqu’un saisissait l’occasion d’un suspect idéal pour faire le ménage ? Et si un vieil ennemi des personnages réglait enfin ses comptes avec ses débiteurs ? Et si l’employeur des personnages leur avait tout simplement tendu un piège ?