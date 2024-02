Riverbank

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

L’action se passe dans une ville américaine fictive répondant au doux nom de Riverbank.

Les PJs sont des universitaires (étudiants ou chercheurs suivant l'âge de leurs personnages), qui fréquentent la “Riverbank Community University” ou “RCU” (Université communautaire de Riverbank). Ils vont être confrontés à une passionnante aventure, leur faisant découvrir un fantôme d'outre-tombe, une terrible secte machiavélique, jusqu'à la rencontre avec un démon qui pourrait changer la face du Monde.

Mais, pour que tout cela n'arrive pas, il faudra que vos PJs fassent preuve de discernement, de courage et d'investigation. Seront-ils à la hauteur ? Seule l'histoire le dira.

Description de la campagne

Riverbank est une ville de 27 000 habitants, ce qui en fait une toute petite cité par rapport à d’autres villes américaines. Nichée au cœur de la Floride, elle se trouve dans les terres et non au bord de l’océan, ce qui la rend moins attractive face aux mégalopoles telles que Miami, Orlando ou Jacksonville. La météo y est pesante, et durant cette saison, la température avoisine les 27° au réveil et les 35° le reste de la journée.

Riverbank est une ville très tranquille, où rien d’extravagant ne se passe, ce qui convient très bien à sa population. Les citoyens locaux sont venus ici pour fuir le brouhaha des grandes cités voisines, et voient d’un mauvais œil tout ce qui pourrait perturber leur quotidien campagnard. A contrario, les plus jeunes n’ont aucune activité proposée. Leur quotidien, en dehors de leurs cours (ou de leur travail pour les plus âgés), est fait de fêtes improvisées au bord de l’eau ou dans la forêt, où l’alcool (bon marché et de qualité douteuse) coule à flots.

Le point névralgique de la population étudiante (jeune et moins jeune) de Riverbank est bien sûr le RCU (Riverbank Community University) ; une Faculté communautaire où les cours sont gratuits (chose rare aux USA). Paradoxalement, cela amène beaucoup d’étudiants issus d’un très large spectre social et ethnique, ce qui forme un melting-pot très varié au sein d’une petite ville qui, à l’origine, était blanche et conservatrice. On y trouve des étudiantes sexy, des sportifs aux muscles saillants, mais également le club de JDR local avec ses nerds et autres geeks fans de comics et de jeux de figurines.

Le RCU possède aussi un secteur recherche explorant plusieurs matières, financé par d’anciens élèves qui ont réussi à faire fortune après être passés par cette école (ce qui permettra à certaines PJs d’incarner des universitaires plutôt que des étudiants s’ils le souhaitent).