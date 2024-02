Au-delà des apparences

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Dans un univers médiéval fantastique se déroulant sur l’île de Célestia, vous allez incarner des Parfaits, un ordre de Chevaliers élevés au-dessus du commun des mortels par le culte de la Lumière et ayant pour tâche de traquer et d’éradiquer les Brisés, des créatures monstrueuses qui depuis plusieurs générations s’en prennent aux humains. Un rôle de protecteur guidé par un devoir sacré… du moins c’est ce que vous pensiez. Car au fur et à mesure de l’aventure, vous découvrirez que tout n’est pas noir ou blanc et les ennemis pourraient bien se cacher parmi vos futurs alliés ! Enfin, cela, c’est vous qui devrez le déterminer. Sachez que l’avenir du royaume tout entier reposera entre vos mains et vos épées !

Description de la campagne

L’île de Célestia, votre foyer. Ses côtes aux eaux claires et douces, ses forêts verdoyantes, ses hautes montagnes aux sommets enneigés, ses villages où il fait bon vivre, sa capitale avec ses hauts murs et ses bâtisses en pierre blanche comme l’ivoire. Bref, une île tel un joyau où vos ancêtres sont venus s’installer il y a trois siècles de cela. Le trésor de l’Empire. Du moins, avant qu’ils n’apparaissent. Ils ? Les Brisés ! C’était il y a 66 ans de cela. Au début on crut simplement à une attaque de créatures sauvages. Puis on parla de bandits. Enfin de gobelins. Il n’y avait pas beaucoup de monstres à Célestia, mais c’était toujours possible. Cependant on dut se rendre à l’évidence : nos nouveaux ennemis… c’était nous-mêmes !

Un mal faisait se transformer en l’espace de quelques heures un être humain en créature redoutable et avide de sang ! Cornes, ailes, griffes… les transformations variaient d’une personne à l’autre, mais vous deveniez quoiqu’il en soit une bête à éliminer ! Un village, puis un autre et enfin la seconde plus grande ville de Célestia furent touchés par la malédiction. Ce qui aurait pu être enrayé en quelques jours devint un mal qui risquait de toucher toute l’île.

La Traque fut alors déclarée. Les soldats et les volontaires eurent pour tâche de trouver et tuer les Brisés. Les détruire avant qu’ils ne prolifèrent davantage. Cependant ils étaient déjà trop nombreux et terriblement dangereux. La seule chose que l’armée royale put faire fut de repousser les monstres jusque dans les montagnes du nord qui furent rebaptisées les Montagnes Noires pour l’occasion. Il fut édifié différents campements pour s’assurer que les Brisés ne réapparaissent pas dans les villes et que la malédiction ne se propage pas à nouveau.

Néanmoins, la peur était présente. À la fois sur l’île et dans l’Empire au-delà de l’océan. Ce dernier, craignant que la malédiction des Brisés ne l’atteigne, déclara un blocus. Plus personne ne viendrait à Célestia… ni n’en sortirait ! L’île était livrée à elle-même. Du moins jusqu’à ce que l’on puisse prouver que plus aucun Brisé ne foulait ses terres.

À la suite de cela, une nouvelle religion apparut : le culte de la Lumière. Ce dernier clame que la malédiction des Brisés était due aux comportements des habitants de l’île. Qu’en venant s’installer ici, ils avaient laissé leurs vices s’exprimer et que les Dieux les en avaient punis. Les Brisés étaient des pécheurs aux actes ou aux pensées impures et étaient punis de leurs crimes par la transformation en monstres aux pouvoirs aussi dangereux que dévastateurs. Un esprit impur qui, par sa simple présence, en contaminait un autre, créant ainsi des hordes de Brisés ! Il fallait vivre dans l’ordre et la pureté pour que la Lumière puisse à nouveau toucher l’île et que ses habitants soient débarrassés de la malédiction.

Cette foi se propagea comme une traînée de poudre et des églises de la Lumière furent dressées dans chaque village. À cela s’accompagna la création d’un ordre de chevalier dédié à cette religion : les Parfaits. Formés à l’art de manier l’épée autant qu’à celui de trouver les pêcheurs pour maintenir l’ordre.

20 ans après sa création, il y avait plus de 200 Parfaits ordonnés sur toute l’île. Et même si certains leur reprochaient leurs manières un peu brusques, on ne pouvait nier que la criminalité n’était plus un problème… et que de nouveaux Brisés n’apparaissaient plus que très occasionnellement. On crut donc que la solution avait été trouvée.

Mais, quelques années plus tard, eut lieu ce qu’on appela la Nuit des Hurlements. Des cris retentirent un peu partout dans le royaume et plusieurs meutes de Brisés s’en prirent à des villages, des voyageurs et même certains fortins de soldats. Ils semblent qu’ils avaient réussi à se reproduire et à s’unir sans que l’on s’en aperçoive.

Une bataille pour de nouveau les repousser s’engagea durant près de dix longues années.

Enfin, un semblant de paix revint dans le royaume. Mais la peur était toujours présente et les sermons des prêtres de la Lumière toujours plus vigoureux. Chaque citoyen était surveillé dans ses gestes et dans ses paroles pour que le péché ne puisse s’insinuer en lui.

À l’heure actuelle, nous sommes revenus à une longue trêve avec les Brisés. Nous savons qu’ils sont encore présents, qu’ils peuvent apparaître dans les forêts comme dans les villes, mais il semble que la menace ne soit plus présente comme autrefois. Les Parfaits s’en sont assurés. Il ne faut cependant pas relâcher sa vigilance et de nouveaux chevaliers de la Lumière sont toujours les bienvenus…

Tels que vous !

C’est aujourd’hui le grand jour. Celui où vous allez recevoir votre Lame Purificatrice et pouvoir mener le combat contre les Brisés. Serez-vous à la hauteur de ce qui vous attend ? Ça, c’est une autre histoire…