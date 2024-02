Le côté obscur de la farce

Campagne en 3 scénarios

Genres Fantasy

Humour

Résumé de la campagne

Une campagne de low fantasy qui emmène nos héros dans l’univers gentiment déjanté des gnomes de la Petite Principauté. Au menu : voyage à bord d’un train à vapeur très spécial, visite des attractions de la capitale Lollipop, billet d’entrée pour les célèbres jeux d’Intergnomes…

Les différents scénarios de la campagne s’adressent à des personnages de niveau bas à moyen, et à des joueurs qui ne se prennent pas trop au sérieux.

Description de la campagne

Placardée dans une auberge parmi une série de bouts de parchemins crasseux, tout a commencé avec cette annonce qui a aimanté votre regard par la blancheur de son papier :

« Recherche mercenaires, pour un travail longue durée, fort bien payé et sans risques. Contacter Holberic Brandyfair, auberge du Fil à Plomb, Lollipop, Petite Principauté ».

Une proposition, à vrai dire, providentielle. Pas seulement parce que votre bourse était aussi plate qu’une grenouille s'étant mise en tête de traverser un troupeau d’oliphants. Mais aussi à cause de cette triste histoire de rixe dans une taverne du port (deux douzaines de blessés, trois morts, un début d’incendie…) dans laquelle certaines mauvaises langues affirment que vous auriez joué un rôle actif et au sujet de laquelle la Garde Pourpre commençait à poser des questions gênantes… Changer d’air un moment, passer une frontière, et visiter le pays gnome connu pour son hospitalité, ses attractions uniques au monde et ses inventions loufoques, voilà une opportunité qui semblait tomber à pic.

Vous venez donc d’atteindre le village de Koroba, à la frontière de la Principauté. Votre première tâche est simple : embarquer dans une curieuse machine à vapeur sur rails pour rejoindre Lollipop, la capitale gnome. Là, il vous suffira de contacter le dénommé Holberic qui devrait vous en dire plus sur ce fameux travail facile et bien payé. Une nouvelle aventure ? Plutôt une promenade de santé, avouons-le, à la portée de votre grand-mère paralytique…