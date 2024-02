Les vents hurlants des cimes perdues

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Les vents hurlants est un scénario médiéval-fantastique horrifique se déroulant dans une zone montagneuse et traitant des conséquences funestes d'un pacte entre une famille humaine et un dieu déchu et capricieux.

Description de la campagne

Les héros sont initialement recrutés pour intercepter des pillards se rendant sur des terres considérées comme sacrées et/ou maudites par les habitants de la vallée. Ces ruines vont s'avérer être au coeur d'une histoire familiale douloureuse et horrifique et dans laquelle les personnages seront juges et parties.