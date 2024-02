Lueurs verdâtres pour obscure cambriole

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

À Londres, aux environs de 1910, dans une ambiance Belle Époque/fin Victorienne teintée de Steampunk, intrigués par un fait relaté dans la main courante d'un petit poste de police local, les PJ vont se lancer dans une enquête moyenne avec quelques rencontres, rebondissements et oppositions qu'on espère mémorables. Basée de loin, sur un petit morceau d'histoire qu'on ne peut vous révéler ici [SPOILER]. À vous de le découvrir, de l'effleurer et mener à terme cette investigation !

Description de la campagne

Ça se déroule à la Belle Epoque (~ 1910), après la période Victorienne (1839-1900) qui s’achève. Il s'agit d'un mélange, une petite uchronie qu'on se permet. On retrouve aussi une certaine ambiance « Steampunk » qui cadre si bien avec l’univers Victorien et amène du dépaysement et surprises aux PJ tout en offrant l'occasion d'user de terrible Machine Infernale, de sidérante Anachrotechnologie ou de stupéfiant Gadgetisme.

Les puristes ou historiens excuseront cette entorse, car comme disait Alexandre Dumas, et on l'espère : « On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. »

Les PJ sont membres du Club du Mystère du Nil.

Ils ont eu vent d'une déposition des plus intrigantes à la main courante d'un petit poste de police de quartier là où officient et patrouillent les bobbies si typiques à Londres. Celle-ci les lance dans une enquête des plus palpitantes entre action et investigation dans des lieux surprenants.