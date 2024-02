Un vaisseau de guerre, semblant abandonné et arborant un blason inconnu, gravite dans l'orbite d'une planète glacée située dans une zone inexplorée. Outre le mystère que représente un tel artefact, la promesse de richesses et connaissances inestimables est à portée de main.

Rapidement, les personnages réalisent que si le navire est bel et bien abandonné, il semble faire preuve d'une forme de conscience et exprime violemment son mécontentement quant à l'intrusion des nouveaux venus.