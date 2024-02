Une Complexe Histoire du Temps

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Vous incarnez des survivants dans un futur proche, dans lequel l’Humanité a presque entièrement disparu suite à une catastrophe mondiale. Heureusement, un génie un peu fou a réussi à créer une machine à remonter le temps. Vous allez donc retourner dans le passé pour tenter de sauver le Futur… Mais attention à l’effet papillon et à ses conséquences !

Description de la campagne

Nous sommes le 6 juin 2066, le monde tel que vous l’avez connu, n’existe plus. Des champs de ruines à perte de vues, partout demeurent la guerre et la paranoïa à tel point que les populations se sont réfugiées dans les égouts des grandes villes, vivant dans des abris de fortune. Les rats et les cafards seront bientôt les nouvelles espèces dominantes si l’on ne fait rien.

La raison de la déchéance de l’Humanité est « le Long Bip ». Il y a trente ans jour pour jour, le 6 juin 2036, un bip sonore, long et strident, retentit partout à la surface du globe. Il fut entendu par tous ceux se trouvant proches d’un appareil technologique : téléphones portables, MP3, ordinateurs, objets connectés, etc. Quelques instants plus tard, une vidéo apparut simultanément sur tous les écrans de la planète. Un visage virtuel se dessina, portant les traits d’une tête de mort et doté d’une voix électronique glaciale. Le message fut clair : « L’heure de la technologie et de la société telle que vous la connaissez, a sonné. L’Humanité est la gangrène de la Terre, nous avons donc décidé de la purifier. 24h ! C’est votre délai avant de passer de vie à trépas. Vous qui courrez toujours derrière le temps, profitez de vos derniers instants. Ainsi en ont statué les « Faucheurs de Temps ». Puis un symbole sans équivoque apparut : celui d’un sablier transpercé d’une faux.

Ce qui aurait pu sembler n’être qu’une mauvaise blague, créée par des pirates informatiques à l’échelle mondiale, se révéla être un véritable cataclysme. Maux de têtes, saignements de nez, tremblements, crises d’épilepsie, le phénomène s’amplifiait d’heures en heures jusqu’au terme des 24 heures prophétisées. C’est avec effroi que tous ceux qui avaient entendu le Long Bip du 6 juin 2036 finirent par mourir, leurs cerveaux implosant de l’intérieur sous l’effet de la douleur.

La population humaine passa de huit milliards à moins d’un milliard d’habitants, répartis sur la planète. Les plus chanceux étant, ironiquement, les pays où la technologie était de moindre importance. Elle devint une phobie pour la plupart des Terriens qui aspiraient désormais à une vie bien plus simple.

Cependant, l’avidité humaine pour le pouvoir fit de nouveau très vite son apparition. Là où une ère de renouveau aurait pu avoir lieu ; pillages, massacres et esclavage devinrent monnaie courante parmi les survivants. Ces profonds bouleversements poussèrent les gens à se terrer dans des bunkers, vivant en autarcie et n’ayant aucune confiance à l’égard des étrangers. L’Humanité semblait condamnée. À moins que…

Au cœur des catacombes de Paris, le Professeur T (un scientifique un peu fou qui n’a jamais voulu donner son nom pour des raisons de sécurité) a réussi le projet de toute une vie. Avec le peu de moyens qu’il avait, il a transgressé la règle de « Non-Technologie » édictée par les Faucheurs de Temps. Il a récupéré tout ce qu’il pouvait, et a mis en route sa théorie la plus folle : créer une machine à remonter le temps ! Et il y est parvenu…

Vous ! C’est vous qui avez été choisis pour être les papillons, les voyageurs élus pour retourner dans le temps et changer les choses. Pourquoi vous ? Vous êtes dotés d’une parfaite condition physique, de talents individuels hors du commun, et animés par l’espoir de changer les choses… Le hasard a fait que vous êtes dans le même bunker que le Professeur T et la récompense qu’il vous propose est bien trop alléchante, vous n’avez pas vraiment le choix. C’est vital, de même que votre mission : revenir dans le temps et stopper le Long Bip avant qu’il ne soit trop tard. L’avenir de l’Humanité dépendra de votre capacité à agir dans le passé. Êtes-vous prêts à changer le cours du temps ?