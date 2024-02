Pax Deorum

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

La Pax Deorum, la paix des Dieux, a été décrétée arbitrairement par une déesse locale dans les régions de la Vallée des Monts du Lever.

Toutes les violences entre êtres conscients sont maintenant impossibles et les habitants de la vallée doivent apprendre à cohabiter paisiblement… malgré des conflits si vieux qu'ils se perdent dans les mémoires.

Cette campagne se compose de 3 scénarios, chacun prévu pour durer entre 2 et 3 heures.

Les scénarios 1 et 2 reposent sur le roleplay, l'ambiance, l'exploration, tandis que le scénario 3 est plus martial.

La campagne est pour tout âge : il n'y a aucun contenu licencieux et la violence y est limitée au genre de combat traditionnel d'un jeu médiéval-fantastique bien connu.

Description de la campagne

La Pax Deorum, la paix des Dieux, a été décrétée arbitrairement par une déesse locale dans les régions de la Vallée des Monts du Lever.

Toutes les violences entre êtres conscients sont maintenant impossibles, sous peine de punition divine : deux soûlards qui se battent sont foudroyés, le bras d'un assassin prêt à frapper sa cible est retenu par l'arrivée d'un ange, etc.

Les habitants de la vallée, c'est-à-dire les villageois de Détour et de Valmines, ainsi que les orcs et gobelins de la tribu des Lunes Jumelles doivent apprendre à cohabiter paisiblement, malgré des conflits si vieux qu'ils se perdent dans les mémoires.