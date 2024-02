Décrochage au parc

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Quelle meilleure manière pour oublier tous vos soucis que de partir se détendre entre amis ! Et quelle meilleure destination que Puppet Park pour cela ? Ce parc d’attractions si réputé pour sa magie et ses mascottes si célèbres et si réalistes ! Prêts à profiter de cette journée, vous allez vite faire face à des évènements plutôt inquiétants, se produisant dans les diverses attractions du parc. Des disparitions, des décors beaucoup trop réalistes… Tout ceci est trop beau pour être vrai… Enfin, pour être faux. À votre insu, vous vous retrouverez mêlés aux affaires du parc et vous devrez découvrir la vérité derrière cette magie enchanteresse.

Chers joueurs, chères joueuses, la campagne que vous vous apprêtez à jouer est une campagne composée de trois scénarios qui vous amèneront à explorer les tréfonds du parc d’attractions Puppet Park. Au cours du premier scénario, vous vous retrouverez confrontés à des évènements plus qu’étranges qui vous conduiront à douter des principes promus par le parc. Dans le scénario suivant, vous découvrirez ce qui se trame réellement dans ce parc. Mais à quel prix… C’est ce que vous découvrirez dans le troisième et dernier scénario de cette campagne.

Description de la campagne

Dans ce monde, la technologie permet l’existence de merveilleux lieux de loisirs : les parcs d'attractions. Aujourd'hui, vous êtes les simples visiteurs du fameux parc d'attractions Puppet Park, pour passer une journée agréable et pour vous détendre. Ce parc est très célèbre pour ses décors majestueux très réalistes et pour ses nombreuses mascottes qui le sont tout autant, c’en est l’essence même : chaque attraction dispose de sa propre mascotte officielle.

Mais des rumeurs courent sur ce parc. Des rumeurs parlant de disparitions notamment. Cependant, rien n’a jamais pu être prouvé à ce jour et ces affaires finissent très rapidement classées. Rassurez-vous, ce ne sont que des rumeurs répandues par des personnes jalouses de la majesté des lieux !