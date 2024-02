Le mystère des Vendras

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Dans la première aventure, les joueurs vont partir à la recherche d’un médaillon dans des ruines, pour le compte d’une vieille comtesse. Après sa mort, dans le second scénario, sa nièce les enverra récupérer les possessions héritées du comte et qui sont gardées par un avoué dans la ville voisine. Malheureusement, cette dernière finit par disparaître alors qu’une puissante sorcière entre en scène, terrorisant la région.

Description de la campagne

Dans cette campagne, vous évoluerez dans la région de Brevnandra et Valnandra, une contrée apparemment tranquille qui prospère grâce aux minerais précieux abondant dans les montagnes. Cependant, les anciennes familles du pays ont chacune leur secret. Vous serez amenés à découvrir les mystères entourant celle des Vendras qui, une vingtaine d’années auparavant, s’éteignit lors d’une terrible bataille sur leur domaine. Dans la première aventure, à la demande de la comtesse, vous devrez récupérer un médaillon de grande valeur pour cette famille dans les ruines de leur manoir, ce qui sera une tâche assez ardue. À sa mort, sa nièce qui vous demandera de l’accompagner pour prendre possession des documents ayant appartenu à son oncle, mais cette escorte se compliquera rapidement et les manuscrits ne seront pas aussi faciles que ça à trouver. Enfin, après que quelques semaines se soient écoulées, vous serez de nouveau sollicités alors que Brevnandra et ses environs feront face aux hordes de créatures à la solde d’une puissante sorcière.