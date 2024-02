L'ombre de la cape

Campagne en 3 scénarios

Résumé de la campagne

Vous êtes une bande d’amis dans une ville où, depuis 3 ans, des super-héros sont apparus. Les 5 Parfaits comme on les nomme, aux pouvoirs exceptionnels et venant en aide à chacun. Du moins, c’est ce que tout le monde semble croire. Car vous allez vite découvrir qu’il en est tout autrement et que ces héros usent et abusent de leurs capacités pour leurs propres intérêts. Les démasquer, les affronter et rétablir la vérité, voici quelles seront vos missions… mais lorsque l’on est des hommes face à des dieux, le combat paraît déjà perdu d’avance. Alors, saurez-vous vous montrer à la hauteur d’un tel défi ?

Description de la campagne

La ville de Cape City, autrefois New Detroit, est une métropole connue pour ses usines, ses ghettos, son nouveau quartier des affaires et ses super héros ! Car oui, c’est là qu’ils sont apparus ! Les 5 Parfaits comme ils se font appeler. Il y a 3 ans, semblant sortis d’un comic-book, ils se présentaient au monde. Chacun avec son pouvoir extraordinaire, chacun avec sa personnalité et tous uni par une profonde amitié. Un phénomène qui devint viral lorsqu’ils commencèrent à “faire le ménage” dans les rues de la métropole. S’attaquant aux criminels, aidant les plus démunis, participant à l’amélioration de la ville.

Très vite, New Detroit, qui avait été désertée après la crise financière de 2042, fut happée par une vague de nouveaux habitants. Tout le monde voulait vivre dans la même ville que les super-héros. D’autant plus que, même lorsque le président des États-Unis Sinoamériquain Trump Jong Hil leur demanda de rejoindre les forces du gouvernement, ils refusèrent, affirmant qu’ils étaient attachés à New Detroit et qu’ils désiraient uniquement en être les héros.

Ainsi, un an plus tard, New Detroit fut rebaptisée Cape City et connut un essor économique sans précédent, retrouvant la splendeur du Detroit du passé, lorsque les usines tournaient à plein régime, tout en ajoutant à cela un quartier des affaires resplendissant, des résidences de nouveaux riches et même une industrie du cinéma. Le monde entier avait les yeux braqués dessus, scrutant chaque intervention des 5 Parfaits pour en faire les gros titres.

Qui étaient-ils ? D’où venaient-ils ? Comment avaient-ils acquis leurs pouvoirs ?

Tout cela restait un mystère. Ce qui augmentait tout autant leur popularité. Car même s’ils avaient des détracteurs, certains les appelants “monstres”, “aliens” ou “non humains“, le bien qu’ils amenaient tous les jours autour d’eux compensait largement, faisant d’eux des héros dans les actions et dans les cœurs. Des héros ? Des “Parfaits” ?

À moins que…