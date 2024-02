Partie 3 : Le Prieuré

Campagne : Il est temps de devenir des adultes ! (scénario n°3/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Cette troisième et dernière partie offre deux nouvelles pistes d’aventures dans le village de Dieuze et ses environs : l’une pour partir à la recherche du démon cornu (et qui peut être ajoutée aux rumeurs présentées dans la partie 2), l’autre qui sera accessible une fois que les PJ se seront fait remarquer en bien, et qui les place dans une lutte de pouvoir entre morts-vivants.