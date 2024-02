Simulacres

Jeu professionnel

Système de jeu générique dédié à l'initiation mais fonctionnant aussi pour les campagnes au long cours. Très connu dans les années 80 et 90 après avoir été publié en numéro hors-série du magazine Casus Belli.

Beaucoup d'aides et d'univers de jeu sont disponibles, notamment parmi les anciennes publications du magazine Casus Belli (dont Sang Dragon, univers et campagne de jeu médiéval-fantastique, et CyberAge, science-fiction et cyberpunk), mais aussi par de nombreuses contributions individuelles, sans oublier les univers de jeu édités dans les années 90.