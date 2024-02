dK System

Jeu professionnel

Simplification du système d20 (version libre des règles de Donjons & Dragons) pour le rendre plus facile et plus dynamique. C'est une remise à plat des règles développées pour le jeu de rôle tiré de la bande dessinée "Lanfeust".

Les livrets de règles dK et dK² (la seconde édition), ainsi que le Bestiaire Monstrueux et plusieurs jeux basés sur ce système, sont en vente.