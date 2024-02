Partie 2 : Dieuze

Campagne : Il est temps de devenir des adultes ! (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 4 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★☆☆☆ Investigation : ★★★★☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★☆☆

Synopsis du scénario

Cette seconde partie vous permettra de rendre le petit village de Dieuze plus vivant — et plus intéressant pour les PJ — durant leur séjour sur place.

Elle consiste en deux petites aventures, l’une pour apporter le repos à des fantômes tourmentés, l’autre pour contrer les plans sordides d’une sorcière voleuse d’enfants.