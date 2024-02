Origin Story

Campagne : L'ombre de la cape (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★☆☆

Synopsis du scénario

Après une victoire, toute relative qu’elle soit, vous allez vous retrouver au cœur de la guerre. Dans une ville divisée entre les pros et les anti Parfaits, vous vous êtes choisi votre camp et vous allez tenter de porter un nouveau coup à ceux qui se prennent pour des dieux. Vous servant d’un braquage de banque pour piéger Psy-koeur, capable de déplacer des objets, mais également de stopper le temps. Cependant, tout se passera-t-il comme prévu ? Rien n’est moins sûr ! Mais vous finirez par en savoir plus sur les Parfaits, leur passé, leurs pouvoirs, leurs faiblesses. Fort de cette information, vous tenterez à nouveau de les attaquer. Et cette fois, vous pourriez bien être capables d’en finir avec leurs rêves de domination !