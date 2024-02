J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans...

Campagne : Heureux les cœurs purs (scénario n°2/3)



Pour joueurs et MJ débutants

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★☆☆☆☆ Investigation : ★☆☆☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Où nos aventuriers partent à la rencontre d'une mystérieuse ermite... et d'eux-mêmes.

Dans ce scénario, les personnages s'aventurent en forêt à la recherche d'une vieille femme détentrice de nombreux secrets. Si une menace pèse bel et bien sur la région de Roncetour, il est possible qu'elle en connaisse la source. Mais il faudra affronter les dangers de la forêt et le jugement pénétrant de la gardienne des lieux pour découvrir la vérité. Or, il se pourrait que cette vérité ne soit pas tout à fait du goût des personnages...