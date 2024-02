Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle...

Campagne : Heureux les cœurs purs (scénario n°1/3)



Pour joueurs et MJ débutants

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★☆☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Où les personnages arrivent justes à temps pour sauver un village d'une attaque de loups.

Où l'on découvre qu'une force maléfique étend son ombre sur la région.

Pramian, druide du village de Roncetour, a dérobé l'une des Roses d'or de la tour qui se trouve non loin du hameau. Par son geste, il a privé le village de la protection de la déesse de l'amour et de la fertilité. Les personnages devront trouver la cause des maux qui frappent le village, gagner la confiance de la candide Hellia et se rendre avec elle dans la tour afin d'apaiser la déesse.