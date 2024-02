Little Venice pour Gros Coup

Campagne : Lueurs verdâtres pour obscure cambriole (scénario n°3/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★★☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★☆☆☆

Synopsis du scénario

On a signalé aux PJ des traces de boue en grande quantité qui bouche l’égouttage soi-disant à Little Venice. Une équipe "technique" et "d'entretien" serait à pied d’œuvre sur place. Il s'agit de la même qualité de boue que celle retrouvée sous la Tamise. Ces prétendus travaux d'égouttage demeurent suspects.

Les PJ vont occuper une planque en logeant dans un hôtel-péniche de plaisance (guinguette) qui borde les quais. Elle est entre autres tenue par un robot serviteur-gentleman dénommé OTO.

Se sentant surveillés et cernés de toute part, le chef de la bande et ses sbires s'en prendront aux PJ. Ça va alors accélérer le dénouement et la prise en flagrant délit.