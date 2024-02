D'intrigantes divagations

Campagne : Lueurs verdâtres pour obscure cambriole (scénario n°1/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★☆☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★☆☆

Synopsis du scénario

Dans la main courante (journal où sont consignés l'ensemble des événements de la vie d'un lieu public en particulier) d'un poste de police londonien, on évoque ce fait-divers : "lueur/forme fantomatique" vue par un homme. Ivrogne notoire, on y a porté peu de crédit. Les PJ sont missionnés pour enquêter. On peut l'interroger dans une fumerie d'opium. Cette lueur "verdâtre" c'est l'aspect blanc phosphoré d'une silhouette vue au travers d'une fenêtre en cul-de-bouteille. Il y a des fabriques d'allumettes toutes proches. Sur place, les PJ sont pris à partie par des Jaunes (cf. section Personnage). Après une altercation, le scénario se clôt là.