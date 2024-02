Second chant : La Palládion

Campagne : Destins Mortels (scénario n°2/2)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 10 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★★☆ Ambiance : ★★★☆☆

Synopsis du scénario

Fort de leur réputation toute neuve de héros, après avoir rendu leurs obligations aux dieux, les personnages se lancent dans une quête extraordinaire à la recherche d'une antique statue sainte, volée et perdue depuis un siècle. Ils devront déjouer les plans machiavéliques et tortueux d'ennemis aussi secrets que sans scrupule, dont ils ne connaissent pas même l'existence. Ils seront confrontés à de monstrueuses sirènes, à un sphinx, à des loups, des lions, des cyclopes, des squelettes et encore à l'esprit tourmenté d'un ancien mage atlante. Enfin, s'ils parviennent à trouver la Pallàdion (cette fameuse statue) il leur faudra encore accomplir des merveilles de courage et de sagacité pour rentrer chez eux avec la relique.