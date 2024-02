Premier chant : Le prince, le monstre et l'ingénue

Campagne : Destins Mortels (scénario n°1/2)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 6 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★☆☆

Synopsis du scénario

De jeunes gens du peuple Rasen (voir les historiques de "prétirés" proposés) vont se trouver en position de voler héroïquement au secours d'une petite fille enlevée et promise à une mort horrible. Pour parvenir à libérer l'enfant, ils devront traquer et affronter des mercenaires barbares, apaiser la colère de centaures, neutraliser un puissant sorcier et triompher d'une terrifiante gorgone gardienne d'une porte des enfers.