La dernière croisade

Campagne : Au-delà des apparences (scénario n°3/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★★☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Dans ce troisième scénario, les joueurs se retrouvent au cœur d’une guerre qui les dépasse. Les Brisés, menés par Skore, lancent leurs attaques sur les villages et villes humaines avant de s’en prendre à la capitale de Célestia.

Cependant, les joueurs tentent de stopper ce massacre. Poussés par la louve blanche qui est certaine que le pouvoir de la Main Invisible se trouve à Fort Céleste, la capitale, entre les mains du Roi, du Haut-commandant des Parfaits ou même du gardien de la Lumière, ils se rendent auprès d’un vieil ermite qui aurait le pouvoir de transformer les Brisés en humains. Ce qui leur permettrait d’infiltrer la capitale et d’atteindre la Main Invisible.

Ils vont ainsi rencontrer Soleg le Fou et, après avoir vécu une nuit fantasque durant laquelle ils comprendront mieux l’origine des rejetons, ils obtiennent un onguent leur permettant, le temps de quelques heures, de retrouver leur apparence humaine (tout en conservant leurs pouvoirs de Brisés).

Ainsi, ils se rendent à la capitale, qui est aux portes de la guerre et réussissent à entrer jusque dans le palais royal. Là où la cour est en pleine réception pour un mariage (ils sont certains que les Brisés ne parviendront pas à entrer dans la ville).

Aux joueurs de mener leur enquête et de trouver la Main Invisible sans se faire repérer.

Ils finissent par déduire qu’il s’agit de l’intendant du gardien de la Lumière (qui arbore le même médaillon que portait Eliana, la fille de Soleg) et ils lui mettent la main dessus en haut de la plus haute tour.

Là-bas, l’intendant (qui n’est autre que le troubadour qu’Eliana a aimé et qui a trahi sa confiance) préfère se donner la mort que de faire face à ses responsabilités, mais laisse malgré lui un indice derrière lui (le tatouage de la guilde des marchands). Avec sa mort, les Brisés se retrouvent « miraculeusement » libérés de la menace de la Main Invisible.

La partie peut se terminer sur cette réussite, mais si les joueurs ont l’initiative d’aller plus loin, ils peuvent se rendre quelque temps après dans les sous-sols de la capitale où ils mettent la main sur le maître de la guilde des marchands (un vieil homme cynique) et sur Eliana (prisonnière droguée à l’opium). Là, les joueurs auront la révélation de toute la conspiration et pourront faire un choix décisif pour eux-mêmes et pour l’île tout entière. La libérer ? La tuer ? Se servir d’elle pour leurs propres ambitions ?