Dans la peau d’un Brisé

Campagne : Au-delà des apparences (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Dans ce second scénario, les joueurs vont se réveiller dans la peau de Brisés ayant chacun une apparence et un pouvoir différent. Cependant ils ne sont pas libres. Ils ont étés conduits dans ce que le culte de la Lumière appelle un « camp d’expérimentation de la menace Brisé », un lieu caché en pleine forêt où certains Brisés capturés sont enfermés pour mieux être étudiés et torturés ! Ils cherchent non pas à les comprendre, mais à savoir comment les tuer plus aisément et à résister à leurs différents pouvoirs. Cela sert également de terrain d’entraînement aux Parfaits qui ont quelques années d’expérience. Ils se lancent dans des combats contre un ou plusieurs Brisés, lesquels n’ont aucune chance de survie.

C’est donc dans une grande cage, une parmi bien d’autres, que les joueurs vont se réveiller. Ils se réveillent à tour de rôle (après avoir été plongé dans l’inconscience) par un violent coup de griffe donné par un Brisé semblable à une louve blanche se trouvant également dans leur cage.

Ils s’aperçoivent qu’ils peuvent communiquer ensemble par l’esprit, mais pas avec les humains. Ils doivent alors endurer les souffrances des Brisés, n’ayant dès lors qu’une issue pour survivre : s’évader !

La louve blanche les aide dans cette tâche, elle aussi rêve de liberté. Et, ensemble, ils montent un plan d’évasion pour quitter ce lieu sordide.

Suite à cela, ils trouvent refuge (de gré ou de force, car la louve a une emprise mentale sur eux) dans une base souterraine des Brisés. Là-bas, ils comprennent que la louve est une sorte de leader pour les autres Brisés. On teste alors leur loyauté en leur demandant d’éliminer leur ancien mentor.

Un choix qui induira de la méfiance ou de la confiance chez les autres PNJ Brisés.

Afin d’échapper à une nouvelle attaque, ils sont conduits par un portail magique directement au cœur des Montagnes Noires.

Là-bas, ils font la rencontre de Lyogar, le père adoptif de la louve blanche (qui quant a lui a une apparence de lion) qui s’avère être le guide des Brisés (leur chef). Les joueurs débarquent en plein conflit entre Lyogar et Skore (un Brisé aux traits d’un scorpion).

Ils apprennent qu’en tant que guide, Lyogar reçoit depuis plusieurs années des visions accompagnées d’ordre par celui qu’il nomme « la Main Invisible ». Ces visions lui demandent le plus souvent de mener des attaques contre les humains. Et s’il ne le fait pas, il y a toujours des conséquences sur les Brisés (la Nuit des Hurlements ; la Grande Maladie…). S’il s’y est toujours plié pour le bien de son peuple, cette fois, sa dernière vision lui a demandé de mener une guerre sans précédent contre les villages proches de la capitale et même la capitale elle-même. Il sait que le prix à payer sera terrible et ne veut pas donner de tels ordres aux siens.

Cependant la Main Invisible l’a prévenu que s’il refusait, tous les Brisés souffriraient de mille maux. Si lui est prêt à endurer cette douleur (il la ressentira même en direct), Skore, lui, veut que cette guerre soit menée ! Il a une haine farouche des hommes.

Un duel a lieu entre les deux. Lyogar finit par être piqué par le venin de son adversaire et meurt. Le rôle de guide revient donc à Skore.

La louve blanche s’oppose à lui ce qui provoque un combat entre les hommes de Skore et les joueurs. Mais la Main Invisible obligera tous les Brisés à se soumettre devant Skore. Les joueurs deviennent désormais des pions dans une guerre qui va bientôt être lancée.