L’étincelle de la Lumière

Campagne : Au-delà des apparences (scénario n°1/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Dans ce premier scénario, les joueurs incarnent les nouveaux Parfaits d’une bourgade de plusieurs milliers d’habitants. Après la cérémonie où ils prononcent leurs vœux, ils sont conduits auprès d’un mentor, lequel les amène directement sur une mission délicate : fouiller une auberge où on suspecte la présence d’un Brisé.

Les joueurs peuvent alors faire preuve de méthode plus ou moins délicate pour y parvenir. À eux également de décider si le jugement du Brisé sera expéditif ou non.

Suite à cela, ils découvrent la piste d’un individu appelé « le Passeur » qui aiderait des personnes frappées par la malédiction des Brisés à fuir vers les Montagnes Noires avant que la transformation ne soit complète. Leur mentor les envoie donc en reconnaissance dans le petit village fluvial sur les traces de ce mystérieux Passeur.

Là-bas, ils tombent sur un lieu des plus pauvres et aux locaux hostiles du fait du passage de Parfaits quelques années auparavant qui leur ont mené la vie dure. Après avoir été reçu lors d’un grand banquet par les villageois (on ne refuse rien aux Parfaits), un indic les mène vers une piste solide d’un pêcheur qu’on aurait déjà vu avec des Brisés.

Les joueurs peuvent donc se rendre sur place, devant tout de même échapper à une attaque de villageois voulant se venger des Parfaits, et trouveront le Passeur. Mais ce dernier leur réserve une surprise. Plusieurs Brisés sont avec lui. Aux joueurs de les attaquer ou non.

Quoi qu’il en soit, le Passeur leur révèle l’existence des rejetons, et leur dit qu’ils ont été infectés lors du repas à leur insu. Les joueurs ressentent alors les symptômes de la transformation.

Le scénario se termine par l’arrivée de leur mentor et d’une dizaine de Parfaits. Prenant bien évidement les joueurs pour cibles. Désormais, ce sont eux les ennemis !