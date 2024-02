Plus douloureuse sera la chute

Campagne : Murphy's Angels (scénario n°3/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★★★☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Après la chute, la traversée du désert. C’est ce que les joueurs font en se rendant dans un restaurant de la Route 66. Ils sont accueillis par Lucifer qui leur donnera son point de vue sur la situation, leur révélera ce qu’il a compris et comment éviter que Métatron ne prenne le contrôle du monde des hommes.

Pour cela, les joueurs vont devoir se rendre à Las Vegas et y dérober les pièces d’argent de Ponce Pilate. Un artefact capable de révéler la traîtrise de Métatron aux anges et même à Dieu ! Un séjour dans la cité du vice qui s’annonce chaud !

Une fois les pièces en poche, ils se rendent sur Eden Island pour agir avant qu’il ne soit trop tard. En effet, Graham y a fait se réunir les chefs d’État du monde entier afin de le nommer Dirigeant des Institutions Exécutives Universelles (D.I.E.U). Là-bas, ils découvrent le pire côté des humains comme des anges et, après avoir franchi les derniers obstacles, sont confrontés à Graham, lequel les attend sagement.

Ce dernier leur révèle qu’il est sur le point non pas de contrôler le monde, mais de le détruire pour en bâtir un nouveau. Dieu ayant abandonné les hommes et les anges, il se propose de créer une nouvelle humanité qui intéressera davantage le Tout-Puissant. Aux joueurs de décider ce qu’ils veulent faire : se battre ? Le raisonner ? S’allier à lui ? La fin dépend de leur décision et de leurs actions ! Enfin, s’ils ont de la chance !