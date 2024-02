Toujours plus haut

Campagne : Murphy's Angels (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★★☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Lors de ce nouveau scénario, les joueurs sont envoyés en mission lors d’un mariage de la haute société afin de s’occuper d’un certain Charlie qu’ils vont avoir beaucoup de mal à trouver. Ils devront également résoudre le mystère du non-retour à la Cité Céleste d’autres Murphys.

Leur mission leur apporte plus de questions que de réponses et ils décident d’aller consulter l’Oracle (un ange aux larges connaissances) pour tenter d’y voir plus clair. Mais cette dernière, ayant une vision de fin du monde à venir, les renvoie brutalement sur Terre afin de l’éviter.

Malheureusement pour eux, ils tombent en plein débat électoral pour le poste de gouverneur de Californie où Graham Hatton est en bonne voie pour être élu. En tout cas, il a tout prévu pour ! Sauf, peut-être, le débarquement des joueurs qui vont lui donner du fil à retordre !

Les joueurs sont dépassés par leur adversaire au pouvoir démesuré qui lance sur eux son armée d’anges obéissant à sa volonté et arrachant les ailes des joueurs. Ces derniers, déchus, se retrouvent bannis des Cieux. La pire des punitions pour les anges. À eux de décider ce qu’ils vont faire de cet exil.