Première descente

Campagne : Murphy's Angels (scénario n°1/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★☆☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Les joueurs vont se roder lors de cette première mission. Incarnant les rebuts des anges, ils devront à la fois affronter le dédain des autres anges, mais aussi les péripéties dues à leurs propres pouvoirs… quand vous êtes créé pour semer la pagaille, ce n’est pas tous les jours facile, même pour vous !

Ils doivent descendre sur Terre afin de créer la zizanie lors du barbecue annuel organisé par le nouveau petit génie de l’informatique que toute la Californie s’arrache. Si les joueurs font bien leur travail, c’est ce pauvre génie qui s’arrachera les cheveux en vivant le pire jour de sa vie.

Cependant, cette mission va être ponctuée d’une surprise. Un chérubin viendra apporter aux joueurs une nouvelle cible : un autre humain présent à la fête qu’ils doivent maudire en priorité. Événement très inhabituel (car une cible, normalement, cela s’étudie), mais les voies du Seigneur sont impénétrables et il faudra redoubler d’inventivité pour que ce jeune homme, Graham Hatton, soit lui aussi visé par leurs pouvoirs, ce qui causera bien sûr de nombreux autres ravages lors de cette journée et énervera d’autant plus les anges gardiens présents.

Une fois le temps imparti écoulé, les joueurs retournent faire leur rapport à la Cité Céleste et auront le droit à un repos bien mérité avant d’être rappelé pour une seconde mission (sur Terre, du temps humain se sera écoulé).

Un braquage de banque avec pour cible le directeur de la banque. Le maudire… sans le faire tuer, un challenge un peu plus difficile, d’autant qu’un ange de la Mort sera également présent.

Sur place, ils devront donc gérer des otages paniqués, des braqueurs sur les nerfs et des employés un peu trop zélés. Si tout va bien, tout devrait mal se passer.

Unique détail, mais qui a son importance, l’ un des otages (grande barbe, habits sentant mauvais…) va jouer au héros (et y arrivera). Un ange gardien se détourne de son protégé pour venir aider ce « héros » tandis qu’un séraphin va l’aider à diriger ses tirs comme un vrai cowboy et que l’ange de la Mort va ajouter tous les braqueurs à sa liste ! Des anges qui ont un tel comportement… du jamais vu !

Les joueurs pourront comprendre qu’il y a baleine sous gravillon grâce à un reportage à la télévision parlant de ce héros − cette fois rasé et dans des vêtements propres − Graham Hatton. Derrière lui se trouve un ange gardien porté disparu depuis la mission Barbecue et qui semble veiller sur lui.

Quelque chose semble donc se tramer à la fois sur Terre comme au Ciel !