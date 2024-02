Opération caméra cachée

Campagne : L'audimat ou la mort (scénario n°2/4)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Dans ce second chapitre, les joueurs pourront observer les premiers effets bénéfiques d'une rentrée d'argent dans les caisses de l'État et de la garde insulaire… Hélas, il est encore trop tôt pour se reposer sur ses lauriers ! Une nouvelle mission attend les joueurs et cette fois-ci, la subtilité sera (peut-être) de mise.

Cette deuxième mission consistera à se rendre à une soirée mondaine donnée par l'un des plus gros financiers des îles : Sir Phileas Perkins. Selon les dernières informations obtenues par la garde insulaire, des humains renégats œuvrant secrètement pour les forces démoniaques se seraient infiltrés dans son entourage proche. Les joueurs devront les identifier et bien sûr les arrêter avant que ces derniers ne puissent mettre leur sinistre plan à exécution.