Présentation de l' Éditeur de scénarios

Rolis propose aux auteurs⋅es de scénarios un éditeur en ligne, dont l'accès est complètement libre et gratuit.

Tutoriel

Les scénarios dans l'éditeur

Dans cet éditeur, vous pouvez écrire vos scénarios, en gérant leurs différentes parties :

Le synopsis, l'introduction, les instructions pour le MJ

Les lieux

Les PNJ

Les scènes, qui constituent le cœur de l'aventure

La conclusion

En plus de cela, les scénarios ont des caractéristiques qui facilitent leur recherche par la suite :

Le genre (SF, fantasy, horreur...)

Le niveau de difficulté, pour les joueurs et le MJ

La catégorie d'âge (tous publics, interdit aux moins de 10 ans, etc.)

L'orientation (plus ou moins de combats, d'investigation, de réflexion et d'ambiance)

La durée moyenne de jeu

Campagnes

L'éditeur permet de créer des scénarios stand-alone, mais aussi de créer des campagnes.

Une campagne regroupe plusieurs scénarios qui se suivent, pour former une méta-aventure.

Il est possible de mutualiser des lieux et des PNJ, pour les écrire une seule fois − au niveau de la campagne − puis les réutiliser dans les scénarios.

Tables de conversion multi-jeux

Afin de pouvoir générer les scénarios multi-jeux, nous avons créé des tables de conversions. Nous les tenons à jour et les enrichissons régulièrement. Le contenu de ces tables est téléchargeable depuis la page consacrée aux données sous licence libre.

[1] : Licence Creative Commons Attribution ShareAlike (CC-BY-SA) 4.0 International.