Licence libre

Le projet Rolis est un fervent défenseur des licences libres. Il contribue à des projets tiers, et met à disposition ses propres données.

Données en Open Data

Les fichiers listés ci-dessous sont placés sous les termes de la licence Creative Commons Attribution ShareAlike (CC-BY-SA) 4.0 International.

Contributeurs :

Amaury Bouchard Conversions pour Basic, Chroniques Oubliées Fantasy, OpenD6, Donjons & Dragons, Fate, GURPS Lite, Héros & Dragons, MEGA, Rêve de Dragon, Savage Worlds, Simulacres et Warhammer. Gollum Conversions pour Chroniques Oubliées Contemporain, L'Appel de Cthulhu et GURPS. James Tornade Conversion pour FACES. Laurent Conversion pour dK². OSR Conversions pour 4C System et Icons. Mandrebeuf Conversion pour Bravoure et Infortune.

Table de conversion des tests

https://www.rolis.net/presentation/open-data/tests.csv

Ce fichier contient la liste des tests gérés dans les scénarios multi-jeux. Pour chaque test générique, son équivalent est fourni pour tous les jeux gérés par Rolis.

Table de conversion des PNJ

https://www.rolis.net/presentation/open-data/pnj.csv

Ce fichier contient la liste des informations de chaque type de PNJ (PNJ faible, PNJ moyen, PNJ fort, PNJ mortel), pour chaque jeu géré par Rolis.

Table de conversion des difficultés

https://www.rolis.net/presentation/open-data/difficultes.csv

Ce fichier contient la conversion des bonus/malus à appliquer aux tests des joueurs, pour chaque jeu géré par Rolis, en fonction de la difficulté choisie.

Table de conversion des dégâts

https://www.rolis.net/presentation/open-data/degats.csv

Ce fichier contient la conversion des dégâts génériques, pour chaque jeu géré par Rolis.

Contributions à des projets tiers

Le projet Rolis contribue à d'autres projets sous licence libre, en y apportant du code source et du test.

Temma

Rolis utilise le framework MVC Temma. C'est un framework PHP léger, plus complet que les micro-frameworks tout en étant plus rapide à utiliser que les gros frameworks classiques. C'est le principal outil ayant permis le développement rapide du site et de ses fonctionnalités.

Temma est publié sous les termes de la licence MIT.

Dispak

Le code source de Rolis est déployé en utilisant l'outil Dispak. Il s'appuie sur Git pour la gestion de source, et facilite la gestion des déploiements de code sur serveur et la copie de fichiers statiques sur CDN.

Dispak est publié sous les termes de la licence MIT.

Arkiv

Les données de Rolis sont sauvegardées très régulièrement grâce au logiciel Arkiv, qui gère les sauvegardes serveurs et l'archivage des données.

Dispak est publié sous les termes de la licence MIT.