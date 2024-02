Annonce : recherche scénaristes de jeux de rôle

En résumé Rolis recherche des autrices et auteurs pour écrire les scénarios de jeu de rôle qui sont publiés gratuitement sur le site. Format mini-campagne de 3 scénarios courts (2 heures de jeu chacun).

(2 heures de jeu chacun). La campagne doit faire 45 000 signes minimum . Chaque scénario doit faire 10 000 signes minimum.

. Chaque scénario doit faire 10 000 signes minimum. Les textes sont placés sous licence libre (CC BY-SA).

(CC BY-SA). Il faut utiliser le système multi-jeux et l' éditeur de scénario proposés par Rolis.

et l' proposés par Rolis. C'est rémunéré 280 euros. Ça vous intéresse ? Lisez la suite de cette page puis envoyez vos synopsis à contact@rolis.net

L'association Rolis publie des scénarios de jeux de rôle, qui ont la particularité d'être multi-jeux (un même scénario peut s'adapter automatiquement à plusieurs systèmes de jeu). Ces scénarios sont publiés sous licence libre, et sont mis à disposition gratuitement.

Dans ce cadre, nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux auteurs et autrices (déjà publiés ou non) pour écrire de nouveaux scénarios. Ce travail est rémunéré aux standards du marché.

Format attendu des scénarios

Sur Rolis, nous publions des mini-campagnes de 3 scénarios d’environ 2 heures de jeu chacun. Nous pensons que ça correspond à un vrai usage moderne.

La campagne doit faire au minimum 45 000 signes (espaces compris), et chaque scénario au minimum 10 000 signes.

Par exemple, cela peut être 3×15 000, ou 10+10+25, ou 20+10+15.

Les scénarios ne doivent pas être écrits pour un jeu de rôle en particulier. Ils doivent utiliser les capacités de notre système multi-jeux (voir plus bas) ; il faut donc mettre au moins deux tests multi-jeux par scène.

Les trois scénarios doivent évidemment se suivre, avoir un fil rouge qui les relie. Mais en même temps, il faut pouvoir s’arrêter au milieu de la campagne sans rester en suspens. Donc le premier et le deuxième scénario doivent offrir de vraies fins.

L’exemple à prendre, c’est la première trilogie Star Wars (les épisodes 4, 5 et 6). À la fin de Un nouvel espoir, on est arrivé à la fin d’un arc narratif, tout le monde est heureux. Par contre, à la fin de L’empire contre-attaque, il n’y a pas une vraie fin, on n’a pas d’autre choix que d’attendre de regarder Le retour du Jedi, c’est frustrant.

Pour le thème, c'est assez ouvert. Ça peut être du médiéval-fantastique, du space opera, du cyberpunk, du steampunk, du contemporain fantastique à la X-Files, de l’aventure à la Indiana Jones, de l’horreur… Il faut juste éviter les trucs trop bizarres qui n’intéresseront pas beaucoup de monde.

Description rapide du système multi-jeux

Les scénarios publiés utilisent le système multi-jeux de Rolis : quand on veut voir un scénario (sur le web ou en téléchargement PDF), on indique le jeu avec lequel on veut y jouer, et les tests, les dégâts et les caracs des PNJ sont adaptés automatiquement.

Actuellement, une vingtaine de systèmes de jeux sont supportés.

Pour écrire un scénario multi-jeux, il faut utiliser le logiciel d'édition de scénarios qui est proposé sur le site.

Quand on crée un PNJ, il faut indiquer son niveau (faible, moyen, fort, mortel), et éventuellement décrire sa capacité spéciale (qui peut elle-même être faible, moyenne, forte ou mortelle).

Par exemple, Yoda est un personnage faible, avec la capacité spéciale “Maîtrise de la force” à un niveau mortel.

Luke Skywalker est un personnage moyen, avec la capacité spéciale “Maîtrise de la force” à un niveau faible (ou fort suivant la trilogie).

Dans le texte d’un scénario, quand on veut demander aux joueurs de réaliser un test, il faut respecter une syntaxe particulière, qui permet ensuite de convertir le test automatiquement.

Par exemple, le texte du scénario pourrait contenir cette phrase :

« pour passer, il faut réussir un test [[test:enfoncer une porte]] »

Si le scénario est joué avec D&D, ça affichera :

« pour passer, il faut réussir un test FORce de difficulté 10 »

Si le scénario est joué avec Simulacres, ça affichera :

« pour passer, il faut réussir un test Corps + Action + Humain de difficulté 0 »

L’éditeur permet de créer des campagnes, des scénarios, des PNJ, des lieux, et des scènes.

Une campagne contient des scénarios. Un scénario contient des PNJ, des lieux et des scènes.

Si un lieu ou un PNJ est utilisé par plusieurs scénarios d’une même campagne, pas besoin de le recopier dans chaque scénario ; il suffit de le créer dans la campagne, et ensuite il suffit de cocher une case dans chaque scénario pour dire qu’on utilise ce lieu ou ce PNJ.

Licence des scénarios

Tous les scénarios sont publiés sous licence libre, la Creative Commons “Attribution - Partage dans les mêmes conditions” 4.0 International.

Ce que ça veut dire, c’est que les contenus peuvent être utilisés par la communauté, modifiés, redistribués (et vendus), tant que deux contraintes sont respectées : l’auteur doit toujours être cité, et les modifications doivent être placées sous la même licence.

Le but, c’est que la communauté puisse utiliser ces textes au mieux, avec le moins de contraintes possible, tout en respectant les auteurs.

Questions relatives aux copyrights

Il faut que chaque campagne soit autonome, avec son propre univers. Il ne faut pas écrire avec un jeu particulier en tête, et il ne faut pas reprendre d’éléments sous copyright (noms de personnages, de lieux, d’objets légendaires, etc.) de jeux, de livres ou de films existants.

Évidemment, pour une campagne médiévale-fantastique ou dans un monde de pirates, il n’y a pas forcément besoin de détailler l’univers. Dans les cas plus complexes, il faut pouvoir placer rapidement le contexte sans obliger les MJ à lire trop de texte.

Si vous avez développé un univers personnel, et que vous avez écrit des scénarios dans cet univers, attention à ne pas chercher à trop simplement “recycler” ce que vous avez déjà écrit. Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas, parce que vos scénarios ne respecteront pas le modèle 3x2 heures, qu'ils n'utiliseront pas le système multi-jeux et qu’ils ne seront pas écrits suivant le modèle de l’éditeur.

Rémunération proposée

Nous offrons 280 euros par campagne. C’est un forfait, pour une campagne de 3 scénarios, dont le total fait au moins 45 000 signes. Il y a des auteurs un peu prolixes qui dépassent ce chiffrage, et qui ne veulent pas se sentir obligés de se retenir ; pas de souci, mais le montant reste fixe.

Ce montant s’entend pour un texte saisi dans l’éditeur, correctement relu et corrigé, sans faute.

Si vous pensez que votre niveau d’orthographe n’est pas suffisant, on peut faire passer vos textes dans les mains d’une relectrice professionnelle. Dans ce cas, le coût de son travail sera pris sur les 280 euros ; si le texte est long et que la correction coûte plus de 80 euros, le reste est pour nous et nous verserons de toute façon au moins 200 euros bruts.

La rémunération standard proposée par les magazines de jeux de rôle est de 50 euros pour 10 000 signes. C'est le tarif moyen qui nous a été confirmé par plusieurs sources.

Pour 45 000 signes, ça ferait donc 225 euros. Vous pouvez voir que nous proposons plus. C'est pour intégrer le temps passé à relire et corriger les textes (la rémunération standard s'entend avec une correction séparée).

D'un point de vue légal et fiscal, nous achetons une prestation d'écriture, nous ne payons pas en droits d'auteur. Cela veut dire que nous avons besoin d'une facture.

Pour cela, vous avez deux solutions :

Nous faire directement une facture si vous avez une activité professionnelle qui vous permet de facturer ce type de prestation.

Passer par une plateforme d'intermédiation, comme GoFundMe, Malt, Tipeee… Dans ce cas, renseignez-vous sur les démarches (cf. ce lien) pour être dans les clous fiscalement.

C'est parti !

Si vous voulez devenir scénariste pour Rolis, voici les étapes suivantes :

Envoyez un (ou plusieurs) synopsis à l'adresse contact@rolis.net On va éventuellement avoir des échanges pour affiner le synopsis. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur un synopsis, on vous demandera un synopsis détaillé, avec le découpage de chaque scène, pour nous rendre compte de ce que vivront les rôlistes qui joueront au scénario. Une fois que le synopsis est validé, on donne un délai de 2 mois pour écrire la campagne. C'est un délai estimatif ; dans tous les cas, c'est toujours sympa de nous dire où vous en êtes dans votre avancement.

Nous nous permettrons de vous inscrire à la newsletter Rolis. Il y a moins d'un message par mois, et vous pourrez facilement vous désinscrire (n'hésitez pas à lire les anciens messages).

Enfin, avant de vous lancer dans l'écriture de votre campagne, consultez notre Guide d'écriture. Il contient des informations importantes sur le format, des rappels sur les règles typographiques, ou encore des indications sur la recherche d'images libres de droits.