De Bordeaux à Bastia

Campagne : Prometeus ex-machina (scénario n°3/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Les joueurs commencent cette troisième aventure en fuyant des griffes des sbires de MOM qui les ont enfermés pour mieux les étudier. Ils doivent pour cela échapper à cet enfer qui est gardé par un Cerbère, pour rejoindre la surface. Aidés par Le Passeur, ils prennent un train pour fuir vers Marseille, leur prochaine destination. Là-bas, ils rencontrent un culte de machines vénérant les humains et voyant en eux les futurs messies d’une étrange prophétie. Les joueurs commencent alors sans doute à être « éclairé » sur tout ce qui se trame dans leur dos. Ils prennent un bateau pour aller vers Bastia, leur destination, mais MOM dans une dernière attaque, envoie son Kraken faire couler leur navire. Ils sombrent tous au fond des eaux. La mort n’étant cependant pas la fin puisqu’ils sont ramenés à la vie et la lumière sera faite sur leur réelle destinée et le choix qu’ils doivent effectuer concernant le futur de l’humanité.