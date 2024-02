De Paris au Futuroscope

Campagne : Prometeus ex-machina (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★☆☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

À la suite de leur expédition à Paris où les joueurs ont appris qu’ils devaient désormais se rendre au parc du Futuroscope à Poitiers, ils reprennent la route.

Une route sans encombre jusqu’à ce qu’ils tombent, par hasard, sur un enfant qui leur demande de venir l’aider. Ce dernier leur explique sans plus de détails que son meilleur ami est sur le point de se faire tuer par les habitants de sa communauté. Les joueurs le suive et découvrent qu’en réalité son meilleur ami est un robot. Il est accusé d’avoir assassiné le chef du village la nuit dernière. Les joueurs peuvent alors prendre part à l’enquête et réussir à découvrir que le robot a été piraté afin de tuer la personne. Il n’est donc pas responsable, c’est le pirate (un autre membre de la communauté, le frère même de la victime) le coupable. Aux joueurs par la suite de donner leur verdict sur cette affaire.

Ils repartent dans un second temps pour atteindre leur destination. Là-bas, ils apprennent que le Passeur est en expédition et ne reviendra pas avant plusieurs jours. Ils sont invités à rester parmi la communauté sur place. Néanmoins, ils s’aperçoivent rapidement qu’un drame se profile. L’un des jeunes de la communauté est amoureux d’une personne appartenant à une communauté voisine… composée de cyborg (mi-robot mi-humain). Les deux familles s’opposent farouchement à cette union et sont prêtes à prendre les armes les unes contre les autres. Là encore, les joueurs pourront intervenir pour réussir à calmer le jeu, ou au contraire empêcher cette union.

Quoiqu’il en soit, le scénario se terminera par une attaque éclair des sbires de MOM qui font un massacre (sauf actions particulières des joueurs) et qui utilisent un gaz pour endormir les joueurs et les capturer.