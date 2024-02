Du Mont-Saint-Michel jusqu’à Paris

Campagne : Prometeus ex-machina (scénario n°1/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Tout commence au Mont-Saint-Michel. Les joueurs quittent ce sanctuaire sous les applaudissements des autres habitants. Leur oncle leur confie de précieuses fioles contenant l’eau de synthèse qu’il a créé ainsi qu’une mallette qu’ils doivent remettre aux Gardiens avec le contenu de ses recherches. Les joueurs peuvent faire leurs adieux à leurs proches avant de partir dans le véhicule qui leur sera confié (du moins ce qu’il en reste).

Sur la route, après différents détours, ils tombent sur une famille en grande détresse. Ils sont à la merci de pillards à moto. Les joueurs peuvent intervenir pour les aider, ou non. S’ils le font, ils peuvent également aider les membres de la famille (blessés et sans ressources) avant de reprendre la route. Le choix est le leur.

Puis, ils arrivent enfin aux abords de la capitale. Paris vit sous une nappe de brouillard constante sous laquelle des squelettes, minotaures, cyclopes et autres créatures mécaniques errent jour et nuit. Ils doivent traverser sans se faire repérer et atteindre la tour Eiffel. Là-bas, ils doivent monter sur le bâtiment gigantesque toujours dans la plus grande discrétion. Cependant, ils finissent par se faire repérer par un cyclope (un bug de la créature) qui se fera lui-même dévorer par une gigantesque Hydre aux multiples têtes.

Une fois tout en haut, les joueurs entrent en communication avec les Gardiens, qui leur donnent rendez-vous pour rencontrer Le Passeur au parc du Futuroscope.

Les joueurs peuvent quitter la tour Eiffel à l’aide d’un système de filin sophistiqué. Ils prendront la tyrolienne pour atterrir au-delà de Paris. Ils découvrent les motos des pillards, ces derniers gisent démembrés, qui n’attendent qu’eux pour reprendre la route.