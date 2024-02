Rédemption

Campagne : Au cœur de l'espace (scénario n°3/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 10 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

La matière organique intra-lunaire qui a saboté la station l'a aussi prise en otage et demande quelque chose en échange de sa libération. Les PJ doivent lui apporter le contenu du paquet à l'intérieur de la lune, en passant par les installations minières.

Le même paquet que la mégacorporation AnAnKé les a chargés de lui rapporter et qu'il ne faut surtout pas ouvrir.

Pour survivre, une partie de la population des niveaux inférieurs se réfugie dans la mine, où les dégâts sont moins importants, dans l'espoir d'accéder aux quais d'exportation. De leur côté, les pseudo-autorités de la ville comptent bien régler l'affaire à leur manière.

Les PJ devront se concilier les uns et les autres pour atteindre l'entité qui habite la lune et pour communiquer avec elle, afin de sauver la station et ses habitants.