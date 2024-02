Nouvelle piste pour redémarrage en force

Campagne : Lueurs verdâtres pour obscure cambriole (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Sur la rive de Rotherhithe, des lueurs fantomatiques déambulent proches du chantier pour effrayer les sentinelles. On y a volé du matériel de forage. Le frère d'une radiumineuse s'est procuré auprès d'elle, en douce de l'Undark. Badigeonnés et aspergés, des haillons blanchâtres transforment des complices en spectres. On projette de percer un passage pour voler le contenu (lingots/œuvres d'art) d'une pièce enterrée sous un manoir. Pris sous les tirs d'arbalétriers et manquant de se faire déchiqueter par le tunnelier qui leur fait face, les PJ subiront un véritable guet-apens.