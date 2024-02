Si vis pacem…

Campagne : Para Bellum (scénario n°2/3)



Pour joueurs et MJ débutants

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★☆☆☆ Investigation : ★☆☆☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★☆☆

Synopsis du scénario

Les nouvelles qu’apportent les personnages inquiètent grandement les survivants de l’attaque. Le royaume voisin cherche délibérément à provoquer une guerre. La situation dans le campement est extrêmement tendue et risque d’exploser à n’importe quel moment, piégée entre le marteau et l’enclume. Le maire a cependant une idée afin de calmer la situation : un héros originaire de la région et possédant une importante renommée s’est exilé il y a quelques années dans les montagnes. Les joueurs partent à sa recherche dans l’espoir de le ramener et que son nom seul suffise à éloigner les mauvaises intentions du belligérant.