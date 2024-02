Un souffle sur les braises

Campagne : Para Bellum (scénario n°1/3)



Pour joueurs et MJ débutants

Environ 2 heures de jeu

Pour tous publics

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★☆☆☆

Synopsis du scénario

Le soir commence à poindre et les personnages rentrent d’une chasse fructueuse. Ils se mettent sereinement en quête d’une taverne afin de rechercher le confort d’un repos bien mérité. Cependant, sur le chemin du retour ils se rendent rapidement compte que quelque chose cloche… Des panaches de fumée noire s’élèvent du village et de nombreux cris se font entendre. Se précipitant pour aller voir, ils se rendent compte que le village est en proie au chaos. Des bandits pillent sans vergogne et malmènent les villageois avec un plaisir malsain. Les personnages interviennent afin d’empêcher plus de dévastation. Une fois le calme revenu, ils apprennent que nombre de leurs amis ont été capturés et emmenés par le reste de la bande. Ils devront donc partir au plus vite afin de sauver leurs camarades avant qu’ils ne soient hors de leur portée.