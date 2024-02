Fuir ou...

Campagne : Décrochage au parc (scénario n°3/3)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 16 ans

Combats : ★★★★☆ Investigation : ★★☆☆☆ Réflexion : ★★☆☆☆ Ambiance : ★★★★★

Synopsis du scénario

Dans ce troisième et dernier scénario, les joueurs ont tous les éléments en leur possession pour arrêter tout cela, mais un nouveau problème de taille se pose à eux. Le parc est fermé de nuit, empêchant toute entrée, mais aussi toute sortie. Leurs expériences génétiques sont lâchées dans tout le parc. Et la direction a pensé à tout. La nuit, personne n’a de moyen d'entrer en communication avec l’extérieur. Les joueurs vont devoir trouver un moyen de s’enfuir de cet endroit, à leurs risques et périls.