Dégénérescence humaine

Campagne : Décrochage au parc (scénario n°2/3)



Pour joueurs et MJ habitués

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★★★ Investigation : ★★★☆☆ Réflexion : ★☆☆☆☆ Ambiance : ★★★★☆

Synopsis du scénario

Les joueurs ont quelques indices qui les amènent à croire que le parc n’est pas aussi féérique qu’il le prétend. Mais afin d’aller plus loin, il faut comprendre ce qu’il s’y passe. De plus, comme chaque jour, le parc organise une loterie offrant des places pour rester durant la nuit et profiter des attractions sans attente. Et devinez quoi ? Ce sont les joueurs qui auront le privilège de gagner ces places à prix d’or. Mais tout se dégrade alors que les gagnants de la loterie se font agresser par un groupe de personnes jalouses qui en profitent pour enlever Jack, leur informateur.