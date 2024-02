La salsa du démon

Campagne : Riverbank (scénario n°2/3)



Pour joueurs débutants / MJ habitué

Environ 2 heures de jeu

Déconseillé aux moins de 12 ans

Combats : ★★★☆☆ Investigation : ★★★★☆ Réflexion : ★★★☆☆ Ambiance : ★★★★★

Synopsis du scénario

Que se passe-t-il quand deux stars de l'équipe universitaire se font enlevées, et que les héros locaux se lancent à leur recherche ? Une enquête contre la montre débute, et chaque minute de perdue sera un souffle en moins pour les pauvres victimes ! De nouveau confrontés à la secte KPT, nos PJs vont s'enfoncer un peu plus dans les méandres sombres de Riverbank.